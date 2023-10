Baldur's Gate 3 e cura nei dettagli: autore crea scarpe in metallo per gli effetti sonori

Come vi abbiamo attentamente spiegato nella nostra recensione di Baldur's Gate 3, l'ultima fatica di Larian Studios si è imposto come uno dei migliori RPG sul mercato anche grazie all'enorme cura riposta in ogni singolo aspetto, anche i dettagli più piccoli relativi agli effetti sonori.

Uno sviluppatore del gioco svela a tal proposito un curioso retroscena sullo sviluppo del gioco: Glenn Goa, tra i sound designer di Baldur's Gate 3, racconta di aver imparato a creare manualmente calzature in metallo dopo aver appreso le basi della forgiatura, così poi da utilizzarle per riprodurre i suoni relativi alle armature dei personaggi. In un breve video pubblicato su Youtube, Goa mostra appunto la sua creazione, camminando e saltellando per replicare gli effetti sonori registrati e poi impiegati nel gioco completo.

"In Baldur's Gate 3, quando indossi scarpe di metallo, volevamo che avessero un effetto sonoro di sferragliamento unico. Dunque ho imparato a fare il fabbro ed ho forgiato un paio di sabaton per poi registrare un'ora di camminate su diverse superfici con queste scarpe allentate", spiega Goa nella descrizione sotto il suo video, rivelando un piccolo ma interessante aspetto dei processi creativi che hanno dato vita al nuovo Baldur's Gate.

E se già questa grande dedizione non bastasse ad evidenziare la passione messa dai ragazzi di Larian nello sviluppo del gioco, Baldur's Gate 3 non smette di evolversi grazie alla continua pubblicazione di Hotfix volti a renderlo un prodotto sempre più ricco e curato, pronto a soddisfare le esigenze di ogni giocatore.