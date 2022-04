Baldur's Gate 3: data d'uscita o porting per Xbox svelati al D&D Direct?

Nei giorni scorsi, Wizards of the Coast ha svelato il D&D Direct, un evento mediatico di mezz'ora che farà da sfondo a importanti annunci legati, ovviamente, ai videogiochi e ai progetti basati su Dungeons and Dragons: tra questi, potrebbe esserci anche Baldur's Gate 3, a giudicare da un'immagine promozionale.

Lo spettacolo digitale approntato dall'editore statunitense, lo ricordiamo, avrà luogo sui canali Twitch e YouTube della compagnia a partire dalle ore 18:00 italiane di giovedì 21 aprile. L'evento sarà foriero di annunci e sorprese per tutti i patiti di Dungeons and Dragons, ivi comprese delle importanti novità sui videogiochi a tema D&D.

Ad alimentare la curiosità degli appassionati ci ha pensato la stessa Wizards of the Coast con l'immagine promozionale del D&D Direct del 21 aprile: lo scatto mostra infatti un Flagellatore Mentale, un controller Xbox Series X e il peluche di un criceto che impugna un dado.

Il peluche in questione, stando ai tanti appassionati che stanno commentando sui forum di settore e sui social l'immagine condivisa da Wizards of the Coast, potrebbe rappresentare Boo il criceto, l'ex compagno di Minsc, ovvero l'unico personaggio che compare in ogni videogioco della serie di Baldur's Gate. Che sia un indizio dell'annuncio della data di lancio della "versione 1.0" di Baldur's Gate 3 dopo l'attuale fase Early Access?

Quanto al controller Xbox Series X, la sua presenza nell'immagine promozionale potrebbe preludere all'annuncio del porting di Baldur's Gate 3 per console verdecrociate e, perché no, persino il suo approdo su Game Pass, come sperano molti utenti sui social che stanno cercando di decifrare gli indizi offerti da questo scatto. Appuntamento al D&D Direct del 21 aprile, quindi, per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Wizards of the Coast.