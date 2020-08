Baldur's Gate 3, dettagli sull'Inferno: anche la lealtà del party sarà in pericolo!

In seguito all'annuncio della nuova data di lancio dell'Early Access di Baldur's Gate 3, gli sviluppatori di Larian Studios hanno condiviso alcuni intriganti dettagli sulle meccaniche di gioco.

In particolare, il CEO Swen Vincke ha illustrato il funzionamento dell'Inferno presente nel GDR. Le creature demoniache che popolano gli Inferi, racconta, agiscono sulla base di regole molte precise, in un contesto in cui ogni parola ha il proprio peso. In questo contesto, i giocatori disporranno di una peculiare valuta di scambio, definita dal team "soul coin" e composta essenzialmente di un'anima umana. I giocatori avranno modo di acquisirvi familiarità sin dalle prime fasi di gioco, visto che l'Inferno farà la sua apparizione già nell'Atto 1 di Baldur's Gate 3.



Le meccaniche legate all'Inferno sono state sfruttate da Larian Studios per creare quest e situazioni contraddistinte da forti dilemmi morali: il tutto sarà inoltre collegato a ciò che accade nel mondo in superficie. Ad esempio, accettare patti con i diavoli durante la propria avventura avrà importanti ripercussioni sul percorso del nostro alter ego. Ma non solo: Vincke ha citato Raphael, creatura demoniaca mostrata in un recente assaggio di gameplay del titolo. Ebbene, quest'ultimo farà un'offerta ad ogni membro del nostro party! Un evento dinamico, dichiara il CEO di Larian: "Le conseguenze di ciò andranno in scena quando arriverete all'Inferno. Per allora, non saprete con certezza se avete ancora compagni di party ancora completamente fedeli".



Cosa ve ne pare? In attesa dell'Early Access, potete visionare il filmato introduttivo di Baldur's Gate 3.