Baldur's Gate 3, disponibile l'hotfix 2.1: ecco le ultime modifiche di Larian

Nel mentre Baldur's Gate 3 ha ufficialmente superato Zelda Tears of the Kingdom su Metacritic (sebbene ci sia da attendere ancora un numero considerevole di recensioni in arrivo), Larian Studios ha da poco distribuito l'hotfix 2.1.

Come specificato da Larian all'interno delle patch notes presenti su Steam, l'hotfix si concentra principalmente sulla risoluzione di un problema con il database all'interno del quale i giocatori conservano le proprie storie e le decisioni prese durante l'avventura. È stato inoltre riabilitato il cross-save, come fase di preparazione al lancio del gioco su PlayStation 5.

"A quanto pare, molti di voi stavano facendo così tante cose in Baldur's Gate 3 che alcuni dei vostri database di "storie" personali (dove sono memorizzate le vostre scelte e azioni) sono diventati troppo grandi", recita il changelog. "Ora li abbiamo resi infiniti (o almeno tanto ampi quanto è il vostro spazio disponibile), per tenere conto dell'enorme quantità di cose che state facendo durante i vostri viaggi.

A partire da oggi, stiamo anche riattivando il cross-save mentre ci avviciniamo al lancio su PlayStation 5. L'hotfix n. 3 è attualmente in preparazione e includerà ulteriori correzioni nel prossimo futuro".

In attesa della recensione finale, vi invitiamo a recupare il nostro approfondimento su Baldur's Gate 3, che si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per il genere ruolistico.