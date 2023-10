Baldur's Gate 3: disponibile l'hotfix 8 per l'RPG, ecco cosa cambia

Nel mentre il ruolistico continua a generare profitti da record in UK e USA, Larian Studios ha pubblicato un nuovo hotfix per Baldur's Gate 3 con cui va ad apportare una serie di accorgimenti per i problemi tecnici segnalati dai giocatori.

Sono diversi i fix introdotti da Larian con l'ottavo hotfix, aggiornamento interamente dedito al risolvimento di errori tecnici e non all'introduzione di nuovi contenuti o funzionalità. Di seguito vi riportiamo alcuni dei cambiamenti più rilevanti:

I compagni non trasferiranno più gli oggetti della storia nel loro inventario;

Risolti i problemi relativi ai popup delle reazioni che a volte non mostravano descrizioni testuali;

Risolto dei crash in multiplayer che si verificava ascoltando un dialogo dopo un tiro di dadi;

Risolto un bug legato alle API Vulkan che causava i crash denominati "DEVICE_LOST";

Risolto un caso di crash durante la riassegnazione dei personaggi in schermo diviso;

Risolto un problema visivo con la nebbia volumetrica e la generazione di materiali;

Risolto un problema con la creazione di salvataggi non validi;

Risolto il problema con i drop di Twitch che non potevano essere riscattati su PS5.

Baldur's Gate 3 si è recentemente aggiornato con la generosa Patch 3 che, tra le altre cose, ha introdotto la possibilità di utilizzare lo Specchio Magico per rimodellare parte delle caratteristiche del proprio personaggio.