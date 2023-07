Baldur's Gate 3: sottotitoli in italiano e modalità Storia ed Estrema sin dal lancio

Con l'annuncio delle nuove date di Baldur's Gate 3 su PC e PS5, dagli studi Larian arrivano anche delle importanti precisazioni sui contenuti accessibili sin dal lancio dell'attesissimo gioco di ruolo ambientato nei Reami Dimenticati di Dungeons & Dragons.

"Con una sceneggiatura lunga circa 2.000.000 di parole, tradurre Baldur's Gate 3 non è stato un compito facile", spiega la software house belga sulle pagine di Steam prima di confermare la disponibilità dell'italiano ('solo' con i sottotitoli) tra le 13 lingue supportate sin dal lancio. In aggiunta all'italiano, il GDR di Larian verrà localizzato in inglese, francese, tedesco, polacco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, spagnolo, spagnolo (America Latina), turco, portoghese-brasiliano e ucraino.

Non meno importanti sono poi i chiarimenti offerti dagli sviluppatori europei in merito alle modalità e, con esse, ai livelli di difficoltà selezionabili sin dall'approdo di Baldur's Gate 3 su PC e PlayStation 5. Grazie al lavoro portato avanti nel corso della fase Early Access insieme ai tanti fan della serie che vi hanno partecipato, gli studi Larian confermano che la versione 1.0 di Baldur's Gate 3 comprenderà una modalità Bilanciata (da considerare come quella predefinita) con l'ulteriore opzione rappresentata dalle modalità Storia ed Estrema.

In modalità Storia, i giocatori avranno l'opportunità di immergersi nella narrazione grazie ai combattimenti "resi più indulgenti. I PNG amici sono più difficili da uccidere, i prezzi dei commercianti sono scontati del 20% e inizierete il gioco con un bonus di competenza di +2". I fan di lungo corso di D&D e Baldur's Gate potranno optare per la modalità Estrema e mettere alla prova il loro coraggio.

Basta scorrere le note pubblicate da Larian per capire quanto possa essere brutale l'esperienza da vivere scegliendo di esplorare i Reami Dimenticati attivando questa opzione: "In questa modalità, la letalità dei nemici è aumentata in maniera brutale, l'IA dei nemici è più forte e dà la priorità ai bersagli più piccoli con una bassa CA che non si lascia scappare neanche un'opportunità di uccidere. Inoltre, sono state apportate molte modifiche ai combattimenti proprio per la modalità estrema, con alcuni nemici che ricevono un supporto aggiuntivo attraverso rinforzi, incantesimi o oggetti consumabili".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Larian ha fatto chiarezza sull'uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S.