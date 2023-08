Baldur's Gate 3 doveva essere ancora più grande? Il commento di Larian sul cut content

Nonostante sia stato accolto unanimamente come un capolavoro del genere ruolistico, Baldur's Gate 3 è recentemente finito al centro di alcune discussioni riguardanti il cut content e gli elementi che Larian Studios ha deciso di non includere nella versione finale del gioco.

Le scoperte fatte tramite datamining hanno evidenziato come il team di Larian abbia deciso di scartare alcuni epiloghi della storia, ed abbia rinunciato ad alcuni elementi della città di Baldur's Gate originariamente previsti. Lo studio belga ha però fatto chiarezza, specificando che i tagli sono stati fatti secondo una visione creativa, e non per rispettare forzatamente la data di lancio del 3 agosto.

"In realtà stavamo riflettendo da un bel po' di tempo su cosa avremmo incluso nel gioco perché questi progetti sono troppo grandi per tagliare le cose due settimane prima del lancio", commenta il director Swen Vincke. "Quindi non lo abbiamo fatto. Ma voglio dire che è normale. E immagino che sia anche una specie di complimento, la gente vuole più contenuti".

Vincke ha definito alcuni dei tagli "decisioni editoriali" anziché cut content vero. L'intento di Larian era quello di non includere troppi contenuti e non rendere stucchevole e diluita l'esperienza. Ciò riguarda anche la tanto discussa Città Alta di Baldur's Gate, che apparentemente aveva molti più contenuti di quelli inclusi nel gioco finale.

"Quindi, quando si tratta della città... abbiamo creato una grande città in realtà. Quando ci arrivi, ti accorgi che c'è davvero molto da fare", continua Vincke. "Ma abbiamo notato - e questa è stata una cosa che ci ha colto di sorpresa - che ci sono persone che esplorano l'intera città. Si tratta di un sacco di contenuti. Quindi non volevamo far ripetere il ciclo fino alla nausea, diventerebbe eccessivo perché a quel punto hai già giocato per più di cento ore".

La paura principale del team di sviluppo, dice Vincke, è che le città "possano effettivamente diventare noiose" perché soffocanti con i loro contenuti. Questo intento ha anche influenzato i finali ed il modo in cui viene gestito il ritmo narrativo nelle fasi conclusive.

"Quindi non è vero che ne abbiamo tagliato grandi parti. Questa è stata la nostra intenzione fin dall'inizio. C'erano alcune piccole cose che abbiamo tagliato, ma fa solo parte del processo di revisione quando si finisce un gioco", dice Vincke.

Larian ha assicurato che la prossima patch di Baldur's Gate 3 è dietro l'angolo. Ricordiamo che il GDR sarà disponibile anche su PS5 a partire dal 6 settembre, nel mentre Larian e Microsoft collaborano per introdurre lo split-screen su Xbox Series S dopo il lancio sulla console verdecrociata.