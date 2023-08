Baldur's Gate 3 e Down By The River: il main theme è clamoroso nella cover metal!

Inclusa nella Digital Deluxe Edition DLC di Baldur's Gate III, la colonna sonora del nuovo GDR firmato da Larian Studios è particolarmente intensa ed evocativa.

Firmati da Borislav Slavov, compositore di origini bulgare e già autore delle OST della serie Divinity, i brani che compongono l'accompagnamento musicale del titolo sono rapidamente diventati popolari tra gli appassionati. E mentre su Reddit c'è già chi dichiara di star risparmiando nella speranza che arrivi sul mercato un vinile dedicato alla OST di Baldur's Gate III, c'è chi non riesce a trattenersi dal dare vita a cover a tema.

In questo quadro, non possiamo non segnalare l'ultima creazione di LittleVMills, musicista nordamericano che - accanto ai propri brani originali - propone abbastanza spesso cover legate al mondo degli anime o dei videogiochi. Per festeggiare il lancio di Baldur's Gate III, il cantante ha deciso di dedicare un omaggio a Boris Slavov e al GDR, confezionando una versione metal di Down By The River, il main theme che accompagna i giocatori in molteplici momenti dell'avventura sulla Costa della Spada. In apertura potete trovare il risultato finale: cosa ve ne pare?



Per un confronto diretto, in calce trovate invece la versione originale di Down By The River, così come concepita da Boris Slavov. Nel frattempo, Larian Studios continua a lavorare ai contenuti della Patch 2 di Baldur's Gate III.