Baldur's Gate 3, l'Early Access si presenta: ecco i primi 23 minuti dell'RPG

In seguito a un contenuto posticipo, l'Early Access di Baldur's Gate 3 ha trovato spazio tra le nuove uscite PC di ottobre 2020, divenuto testimone del ritorno di uno degli RPG più popolari di sempre.

Amatissima, la saga di Baldur's Gate ripropone in chiave videoludica l'universo e la mitologia di Dungeons & Dragons. Attualmente in sviluppo presso le sedi di Larian Studios, il gioco non dispone ancora di una data di uscita definitiva, ma la software house ha scelto di offrirne al pubblico un primo assaggio tramite una versione Early Access. Grazie a quest'ultima, il team punta inoltre a raccogliere un primo feedback diretto da parte della community.

Esordito in data 4 ottobre, l'Early Access di Baldur's Gate 3 si presenta nel video firmato dai colleghi di IGN.com disponibile in apertura a questa news. Il filmato offre l'opportunità di dare uno sguardo ai primi 23 minuti di gioco: ovviamente, nel caso vogliate conservare l'effetto sorpresa per quando vi immergerete in prima persona tra le lande dei Reami Dimenticati, vi invitiamo a valutare con attenzione se dedicarvi o meno alla visione! Ne approfittiamo inoltre per ricordare che, a sorpresa, è stata annunciata la versione Mac dell'Early Access di Baldur's Gate 3.



Per ogni dettaglio su ciò che vi attende in questo antipasto ruolistico, vi affidiamo al nostro Alessandro Bruni e al suo ricco provato dell'Early Access di Baldur's Gate 3.