Baldur's Gate 3 Early Access: nessun trasferimento dei salvataggi sulla versione completa

Nel loro ultimo diario di sviluppo pubblicato su Steam, gli studi Larian precisano che i progressi compiuti da chi sta partecipando alla fase Early Access di Baldur's Gate 3 verranno azzerati al raggiungimento della "versione 1.0" del kolossal ruolistico.

I rappresentanti della software house belga spiegano infatti che, in funzione delle numerose modifiche che stanno apportando e che contano di compiere nel corso dell'Early Access, gli attuali giocatori di Baldur's Gate 3 non potranno trasferire i file di salvataggio alla versione completa o tantomeno conservare i progressi effettuati.

Chiarito questo importante punto, gli autori degli studi Larian invitano perciò gli appassionati a sperimentare il più possibile con il proprio alter-ego, sia in virtù dell'impossibilità di conservare i salvataggi ma, soprattutto, per fornire agli sviluppatori tutti i suggerimenti e i feedback necessari a migliorare l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica.

In attesa di ricevere ulteriori indicazioni sulla finestra di lancio della versione finale di BG3, e sull'eventuale arrivo del GDR su console nextgen come PS5 e Xbox Series X ed S, vi rimandiamo al nostro speciale sull'Early Access di Baldur's Gate 3 e alla nostra guida per muovere i primi passi nei Reami Dimenticati.