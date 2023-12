Altro che Baldur's Gate 3, per EDGE è Zelda Tears of the Kingdom il GOTY

Neppure la celebre rivista EDGE si è sottratta al consueto round-up di fine anno, scegliendo di premiare i migliori videogiochi del 2023 in ogni categoria oltre che il Game of the Year assoluto. Spoiler: il risultato è stato differente da quello emerso durante la notte dei Game Awards di Geoff Keighley!

Per la redazione di EDGE il miglior gioco del 2023 non è Baldur's Gate 3, bensì The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, esclusiva per Nintendo Switch lanciata lo scorso maggio che ha dato prova del suo valore raccogliendo con efficacia l'eredità dell'illustre predecessore d espandendone la formula in modi sorprendenti (leggete la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, già che ci siete). I ragazzi di Larian Studios non hanno nulla di cui disperarsi in ogni caso, poiché nella Top 10 annuale stilata da EDGE sono arrivati al secondo posto, riuscendo a mettersi dietro anche l'idraulico italiano protagonista dell'eccellente Super Mario Bros. Wonder.

Best Game of the Year - La Top 10 di EDGE

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Baldur's Gate 3 Super Mario Bros. Wonder Humanity Cocoon Alan Wake 2 Chants of Sennar Street Fighter 6 A Highland Song Counter-Strike 2

Come avrete sicuramente notato, nella Top 10 non c'è alcuna traccia degli altri contendenti del GOTY ai Game Awards 2023, ossia Resident Evil 4 Remake e Marvel's Spider-Man 2. Quest'ultimo, al quale al momento dell'uscita EDGE ha assegnato un buon 8, è quantomeno apparso nella classifica dedicata ai soli giochi PlayStation, dove tuttavia si è dovuto accontentare della terza piazza dietro a Humanity (che compare anche nella Top 10 assoluta) e Season: A Letter To The Future. Ecco tutte le altre classifiche:

Playstation Game of the Year

Humanity Season: A Letter To The Future Marvel’s Spider Man 2

Xbox Game of the Year

Planet of Lana Hi-Fi Rush Forza Motorsport

Nintendo Game of the Year

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Super Mario Bros Wonder Pikmin 4

PC Game of the Year

Baldur’s Gate 3 Counter Strike 2 Darkest Dungeon 2

Mobile Game of the Year

Finity Subpar Pool Laya’s Horizon

VR Game of the Year

Humanity Horizon: Call of the Mountain Synapse

Best Visual Design

Alan Wake 2 The Invincible Cocoon

Best Audio Design:

Alan Wake 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hi-Fi Rush

Best Performance

Neil Newbon (Baldur’s Gate 3) David Harewood (Alan Wake 2) MJ Deans (A Highland Song)

Best Hardware

Quest 3 Steam Deck OLED PSVR 2

Publisher of the Year

Nintendo Capcom Devolver

Studio of the Year

Larian Studios Geometric Interactive Remedy

Siete d'accordo con i verdetti emessi da EDGE? Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che nel suo ultimo numero la redazione inglese ha anche bocciato Avatar Frontiers of Pandora con un voto pari a 5.