Baldur's Gate 3 edizione fisica: quanto costa, quando esce, cosa contiene e dove si compra

Dopo una lunga attesa, Larian Studios ha annunciato la versione fisica di Baldur's Gate 3, una ricca edizione scatolata denominata Deluxe Edition che include tanti bonus fisici e digitali oltre al gioco. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Baldur's Gate 3 Deluxe Edition cosa contiene

La Deluxe Edition di Baldur's Gate 3 include la copia fisica del gioco (tre dischi su Xbox Series X, due dischi su PS5 e un disco su PC), una mappa, la colonna sonora su 3 CD, un poster, 32 adesivi e due toppe. Sono inclusi anche bonus digitali come i DLC Divinity Item Pack, Bard Song Pack, Exclusive Dice Skin, Paintings from Rivellon, Adventurer’s Pouch, colonna sonora e artbook digitali e un PDF D&D Character Sheets. Tutti questi contenuti sono racchiusi in una gigantesca confezione cartonata che ricorda le confezioni dei vecchi giochi PC.

Baldur's Gate 3 Deluxe Edition quando esce e quanto costa

L'uscita è fissata genericamente per i primi mesi del 2024, una data di uscita precisa non è ancora stata rivelata, idealmente sembra che l'obiettivo sia quello di pubblicare la versione fisica entro il primo trimestre del nuovo anno. Il prezzo è fissato a 79.99 euro.

Baldur's Gate 3 Deluxe Edition dove si compra

Al momento Baldur's Gate 3 Deluxe Edition non è ancora disponibile per il preordine, presto questa versione potrà essere prenotata sullo store di Larian mentre non è stata annunciata la disponibilità presso altri rivenditori fisici e eCommerce.