Baldur's Gate 3 esce nel 2020? Gli studi Larian rispondono al leak sul periodo di lancio

Le alte sfere dei Larian Studios intervengono per fare chiarezza sul periodo di uscita di Baldur's Gate 3 dopo l'onda mediatica sollevata in questi giorni dal leak proveniente da un comunicato di Google Stadia.

L'ultimo comunicato stampa diffuso dai curatori dei profili social di Google Stadia aveva infatti inserito Baldur's Gate 3 tra i videogiochi destinati ad approdare sulla piattaforma in game streaming di Big G nel corso del 2020.

L'indicazione fornita dal colosso tecnologico di Mountain View ha così spinto i rappresentanti degli studi Larian a contattare la redazione di PCGamesN per porre un freno a questa ridda di indiscrezioni. I portavoce della casa di sviluppo belga spiegano infatti che "non abbiamo ancora annunciato nessun periodo di lancio ufficiale per Baldur's Gate 3, che è stato incluso per errore nella newsletter per la community di Google Stadia".

Il messaggio condiviso dagli autori di Divinity Original Sin 2 smentisce così l'indicazione della newsletter di Google Stadia sulla finestra di lancio di Baldur's Gate 3, riferendosi però all'annuncio della data di uscita ufficiale e non, come riportato dal comunicato di Google, al periodo di commercializzazione indicativo. Di conseguenza, l'appunto del team di Larian lascia ancora aperto uno spiraglio per il lancio di Baldur's Gate 3 nel corso del 2020.