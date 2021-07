Baldur's Gate 3 esce nel 2022? Il team su finestra di lancio e Patch 6

Come promesso dalla software house, l'ultimo appuntamento digitale in compagnia di Larian Studios ha portato con sé l'annuncio della data di uscita e dei contenuti della Patch 5 i Baldur's Gate 3.

A partire dal prossimo martedì 13 luglio, gli avventurieri dei Reami Dimenticati avranno a disposizione il nuovo aggiornamento, tramite il quale prosegue il supporto post lancio offerto all'Early Access dell'atteso GDR. Come già anticipato dal team, i precedenti salvataggi di Baldur's Gate 3 risulteranno incompatibili con la Patch 5, che tuttavia potrà non essere installata.

Oltre a presentare i contenuti dell'aggiornamento, Larian Studios ha approfittato dell'evento per riflettere anche sul prossimo futuro del titolo. Nel breve periodo, hanno anticipato gli autori, i giocatori avranno maggiori dettagli sulla Patch 6 di Baldur's Gate 3. Quest'ultima avrà un forte focus sull'incremento dei contenuti proposti, a differenza della Patch 5, maggiormente votata al rifinire alcune meccaniche già esistenti.



Guardando ancora oltre, il team di Larian Studios ha discusso brevemente anche della finestra di lancio del gioco, confermando che quest'ultimo non sarà pronto per il mercato nel 2021. Al momento, non ci sono molte certezze, ma il team si augura di poter presentare la versione definitiva di Baldur's Gate 3 "ad un certo punto del 2022".