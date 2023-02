Baldur's Gate 3 esce anche su Xbox Series X/S o solo su PC e PS5?

A seguito della presenza di Baldur's Gate 3 allo State of Play di febbraio, si è generata parecchia confusione riguardo le piattaforme di uscita del gioco. Baldur's Gate 3 esce il 31 agosto su PS5 e PC... e su Xbox Series X/S? Ecco cosa c'è da sapere.

Iniziamo dicendo che Baldur's Gate 3 non è esclusiva console PlayStation 5, Larian è intervenuta rapidamente per mettere a tacere le voci che volevano il gioco destinato ad arrivare solamente su piattaforma Windows e console PS5, con la totale esclusione di Xbox Series X e Xbox Series S.

Le cose in realtà non stanno così e Baldur's Gate 3 per Xbox esiste, al momento però lo studio è concentrato sulle versioni per PS5 e PC e sta continuando a lavorare sull'edizione per la console Microsoft, tuttavia non è ancora il momento più adatto per parlarne.

Un portavoce dello studio ha chiarito come Larian non abbia accordi di esclusiva con Sony, semplicemente l'edizione PS5 sembra essere in una fase di sviluppo più avanzata e per questo è stato possibile annunciarne una data di uscita. La versione per Xbox Series X e Xbox Series S esiste e arriverà in futuro, lo sviluppo continua e Larian la mostrerà al pubblico quando si sentirà sicura sulla qualità del prodotto.