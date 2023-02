Baldur's Gate 3 è diventato più esigente: aumentati i requisiti di sistema PC

Il PlayStation State of Play di febbraio ha portato buone nuove anche ai giocatori PC. Dopo la messa in onda dell'evento Larian Studios ha confermato anche la data d'uscita della versione finale di Baldur's Gate 3 per PC, dove si trova in Accesso Anticipato fin dall'ottobre del 2020.

Con l'approssimarsi della data di pubblicazione, fissata per il 31 agosto 2023, lo studio di sviluppo belga si è tuttavia trovato costretto a ritoccare verso l'alto i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC. Quelli aggiornati e definitivi, tranquillamente reperibili sulla pagina di Baldur's Gate 3 su Steam, sono i seguenti:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Cos'è cambiato? Rispetto ai requisiti comunicati nel 2020, sono aumentate le richieste in materia di CPU e GPU, immutate invece quelle per RAM e spazio necessario. Esaminando nello specifico i raccomandati, se prima bastava un processore Intel i7 4770k, adesso è necessario un Intel i7 8700K. In ambito grafico, laddove prima risultava essere sufficiente una Nvidia GTX 1060 6GB, adesso Larian suggerisce una Nvidia 2060 Super.

Il vostro PC è pronto per accogliere la versione definitiva di Baldur's Gate 3? La lievitazione dei requisiti di sistema non dovrebbe sorprendervi, dal momento che il gioco ha trascorso più di due anni in Accesso Anticipato, un lasso di tempo durante il quale la tecnologia ha fatto ulteriori passi in avanti permettendo agli sviluppatori di affinare e potenziare ulteriormente il comparto grafico del gioco di ruolo.