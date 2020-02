Primo video gameplay di Baldur's Gate 3, Opening Cinematic e nuove immagini

In occasione dell'evento in diretta streaming organizzato da Larian Studio per il reveal di Baldur's Gate 3, l'attesissimo gioco dei creatori dei due Divinity: Original Sin si è mostrato in movimento per la prima volta.

Durante l'evento in questione gli sviluppatori hanno giocato in diretta al gioco nonostante pare ci siano alcuni problemi tecnici legati al sistema di salvataggio. Nel filmato, che si apre con una spettacolare sequenza in computer grafica con al centro il nostro antagonista, possiamo dare un'occhiata a diversi aspetti del gioco come il sistema di creazione del proprio personaggio, il combat system e i dialoghi a scelta multipla. Il giocatore avrà infatti la piena libertà di scegliere se comportarsi come un vero e proprio villain o agire per il bene del prossimo. Per quello che riguarda l'editor del protagonista, i giocatori avranno l'opportunità di scegliere tra una vasta gamma di classi diverse, decidere le origini del personaggio e tanti altri particolari che andranno poi a caratterizzarlo.

Prima di lasciarvi al filmato introduttivo e a quello di gameplay, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Baldur's Gate 3, abbiamo assistito ad una lunga demo del gioco e vi raccontiamo le nostre impressioni.