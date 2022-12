Baldur's Gate 3 tra finestra di lancio, Minsc e Jaheira: tutte le novità del nuovo trailer

Tra i numerosi team di sviluppo che hanno mostrato qualcosa sul palco dei The Game Awards 2022 troviamo anche Larian Studios, i creatori di Baldur's Gate 3 che hanno deciso di sfruttare l'evento di Geoff Keighley per pubblicare un nuovo trailer.

Il filmato in questione del gioco di ruolo per PC (vi ricordiamo che BG3 era previsto anche su Google Stadia, ma la piattaforma sta per chiudere definitivamente) ci permette di dare una rapida occhiata alla città di Baldur's Gate, la più grande tra quelle che potremo esplorare nella versione finale del titolo. Nel corso del trailer viene anche confermato che due personaggi molto amati dai fan della serie torneranno in occasione del terzo capitolo: stiamo parlando di Jaheira e del leggendario Minsc, che spunta fuori da un mimic nei momenti finali del video.

L'annuncio più importante riguarda però la finestra di lancio, dal momento che Baldur's Gate 3 uscirà dall'Accesso Anticipato su Steam durante il mese di agosto 2023 e sarà disponibile anche in versione fisica, con tanto di limited edition ricca di contenuti esclusivi.

In attesa di saperne di più sui prossimi contenuti, vi ricordiamo che mancano solo pochi giorni all'evento dedicato al futuro update di Baldur's Gate 3, il quale verrà presentato da Geoff Keighley.