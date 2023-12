Baldur's Gate 3: il nuovo firmware di Xbox Series X|S risolve il grave bug dei salvataggi

Con un messaggio condiviso dai curatori dei profili social degli studi Larian, la software house belga invita tutti coloro che sono incappati nel bug dei salvataggi di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S a scaricare e installare al più presto il nuovo firmware della console Microsoft.

Il rollout di questo aggiornamento 'minore' del software di sistema di Xbox Series X|S dovrebbe partire proprio quest'oggi, venerdì 15 dicembre: l'update firmware citato dagli studi Larian è il numero 2921, per sincerarvi di aver installato l'update in questione vi basta accedere all'apposito menu richiamabile a schermo dalle opzioni di sistema della console.

L'intervento compiuto da Microsoft in collaborazione con Larian Studios, di conseguenza, dovrebbe risolvere in maniera definitiva i gravi problemi segnalati da chi, purtroppo, si è visto costretto a perdere i propri file di salvataggio a causa di un non meglio precisato errore del sistema adottato dalla casa di Redmond per gestire i salvataggi in cloud su piattaforme Xbox di questa e della passata generazione.

Il messaggio condiviso dagli studi Larian, ad ogni modo, non specifica se il fix in questione consentirà agli utenti di recuperare i propri salvataggi o se, al contrario, si limiterà a chiudere la falla affinché non si ripresenti d'ora in avanti agli esploratori dei Reami Dimenticati. In attesa di ulteriori delucidazioni da parte di Microsoft e degli studi Larian, vi lasciamo all'ultima notizia sui motivi del mancato approdo di Baldur's Gate 3 su Xbox Game Pass.