Baldur's Gate 3 nel folle corto animato: nuovo video per il GDR di Larian

A breve distanza dalla pubblicazione di un nuovo trailer di Baldur's Gate 3 presentato alla Summer Game Fest, l'attesissimo GDR torna in azione anche al PC Gaming Show.

In occasione dell'evento videoludico, la creazione di Larian Studios si è infatti trasformata nella protagonista di un divertente cortometraggio animato. Disponibile in apertura a questa news, il video è stato realizzato da Mashed e propone una simpatica parodia delle quest che contraddistinguono l'immaginario ruolistico. Con i protagonisti di Baldur's Gate 3, il filmato offre una singolare reinterpretazione sul rapporto tra missioni e ricompense!

Non poteva però mancare anche uno sguardo al gioco vero e proprio, con Larian Studios cha ha colto l'occasione per portare gli spettatori direttamente entro le mura della città di Baldur's Gate. Un secondo filmato - che potete trovare in calce - ha dunque visto il team di sviluppo descrivere il lavoro svolto per dare forma all'iconica località. Al debutto di Baldur's Gate 3 mancano ormai poche settimane, con il GDR in arrivo il prossimo 31 agosto 2023.