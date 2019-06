Baldur's Gate 3 nel primo folle diario di sviluppo:"il migliore dei migliori RPG" del team

L'amatissima saga di Baldur's Gate è pronta a fare ritorno, grazie all'annuncio di Baldur's Gate 3. Nel loro primo diario di sviluppo, il team di Larian Studios ci racconta come, più o meno, hanno ottenuto l'incarico!

Per calarsi perfettamente nel mood ideale il fondatore della software house, Swen Vincke non esita a presentarsi in armatura, mostrando un'ampolla contenente una sorta di "essenza segreta" di Dungeons and Dragons: non vi racconteremo come l'ha ottenuta, vi consigliamo di godervi il video che trovate in apertura per scoprirlo! Al suo interno, tra gli obiettivi del team vengono citati la capacità di raccontare una grande avventura, mantenersi fedeli alla lore di Dungeons and Dragons ed offrire ai videogiocatori la capacità di realizzare scelte dall'impatto significativo. Il fondatore di Larian Studios anticipa inoltre alla community che seguiranno ulteriori aggiornamenti simili a questo video, in cui verranno presentate le nuove feature. Vincke promette inoltre che Baldur's Gate 3 sarà "il migliore dei migliori RPG mai fatti di Larian".



Ora siete decisamente curiosi di saperne di più? Allora ne approfittiamo per ricordarvi che Baldur's Gate 3 sarà presente al PC Gaming Show: l'appuntamento per avere maggiori informazioni sul gioco è dunque fissato per le ore 19:00 di lunedì 10 giugno!