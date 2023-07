Baldur's Gate 3 senza freni: la romance col Druido funziona anche se è orso

Chi ha giocato Baldur's Gate 3 in accesso anticipato avrà probabilmente già fatto la conoscenza di Halsin, il compagno di squadra Druido capace di assumere le sembianze di un orso. Nel caso dovessimo stringere una storia d'amore con lui, questa "stravaganza" potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Durante la presentazione "Panel from Hell" di Larian Studios, gli sviluppatori si sono concentrati particolarmente sull'aspetto delle relazioni sentimentali, mostrando alcune scene e spiegando come le romance si svilupperanno nel corso del gioco.

Il giocatore avrà a disposizione più opzioni e ogni storia d'amore avrà un cammino differente, lasciando ampio spazio anche al poliamore, o anche a finali non lieti: potremmo, ad esempio, finire per essere sacrificati a un demone superiore.

La diretta streaming ha mostrato sequenze molto romantiche e le ha alternate a un momento esilarante che il pubblico non dimenticherà facilmente. Nella romance con Halsin, dopo un primo scambio di effusioni, il Druido perde il controllo e - preso dall'emozione del momento - si trasforma in orso.

Il nostro amico, lievemente imbarazzato, torna immediatamente nella sua forma umana, spiegando che di tanto in tanto può succedere, ma è qui che il giocatore può compiere delle scelte di dialogo capaci di rivoluzionare completamente la scena amorosa.

Se scegliamo di dire ad Halsin che in realtà la sua trasformazione in orso ci stuzzica, com'è stato fatto nel corso del panel, ecco che...l'amore trionferà senza barriere! Non è dato sapere cosa (come) è successo dopo tra il giocatore e il Druido-orso, ma un cartello "Not safe for stream" ce l'ha fatto decisamente intuire.

Oltre all'aspetto delle romance, sono diversi i dettagli raccolti sul gioco. Sappiamo, ad esempio, qual è il livello massimo e quali sono i nuovi talenti di Baldur's Gate 3, ma anche quante ore servono per finire la storia di Baldur's Gate 3.