Baldur's Gate 3 è su Game Pass o PlayStation Plus, c'è una demo?

Baldur's Gate 3 è arrivato su PC e PlayStation 5, con sbarco anche su Xbox Series X/S previsto nel corso dei prossimi mesi. Pur trattandosi di un gioco enorme e di grandissima qualità (come conferma la nostra recensione di Baldur's Gate 3), data la sua complessità molti magari vorrebbero prima provarlo per farsi un'idea più chiara.

Baldur's Gate 3 è disponibile su Game Pass o PlayStation Plus? E sappiamo se è disponibile o prevista una demo per l'ultima fatica targata Larian Studios? La risposta ad entrambi i quesiti è purtroppo negativa: il solo modo per giocare all'eccellente RPG è acquistandolo regolarmente dagli store digitali.

Il nuovo episodio di Baldur's Gate non è infatti presente all'interno del catalogo PC Game Pass e con enorme probabilità non sbarcherà nemmeno su Xbox Game Pass non appena la versione per console Microsoft sarà disponibile. Nulla chiaramente vieta un suo arrivo in futuro all'interno del catalogo del servizio targato Microsoft, tuttavia per adesso tutto tace in tal senso e molto difficilmente questa situazione cambierà. Una demo invece non è mai stata presa in considerazione da Larian ed anche in questo caso è molto improbabile che possa divenire realtà nel prossimo futuro. Data l'assenza di una versione dimostrativa così come il mancato arrivo in qualunque servizio in abbonamento, il solo modo per sperimentare l'acclamato RPG è di farsi coraggio e comprare la versione completa oppure avere qualche amico con il gioco a disposizione.

Scopriamo infine se Baldur's Gate 3 è tradotto e doppiato in italiano oppure se la nostra lingua non è presente all'interno del gioco.