Baldur's Gate 3: gameplay reveal completo, nuovi dettagli sui combattimenti a turni

Nella serata di ieri Larian Studios ha mostrato ufficialmente il gameplay di Baldur's Gate 3 con uno speciale evento al PAX East di Boston, in apertura trovate la presentazione integrale commentata da Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli.

Durante lo show gli sviluppatori hanno mostrato nel dettaglio vari aspetti del progetto, tra cui le principali meccaniche di gameplay ed il sistema di combattimento a turni, le fasi esplorative saranno in tempo reale ma durante le battaglie il gioco presenterà un combat system basato su turni, con la possibilità di attivare questa modalità in qualsiasi momento, come confermato nell'anteprima di Baldur's Gate 3 curata dal nostro Alessandro Bruni:

"Merita sicuramente una menzione la possibilità di attivare la modalità a turni anche durante l'esplorazione, in modo da poter gestire con più calma gli approcci stealth (un indicatore permette di capire al volo se e quanto un ambiente favorisce l'occultamento), gli enigmi ambientali e i numerosi pericoli che infestano il Faerun."

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà ne 2020 in Early Access su Steam, la versione completa arriverà contemporaneamente su PC e Google Stadia, non ci sono al momento piani per portare il gioco su console, come confermato da Larian proprio al PAX East.