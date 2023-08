Baldur's Gate 3 è gigantesco, ma c'è chi è riuscito a completarlo in 10 minuti!

Con l'inarrestabile ascesa di Baldur's Gate 3 su PC, il colossale gioco di ruolo degli studi Larian è finito inevitabilmente al centro delle attenzioni dei cosiddetti 'speedrunner', ossia degli appassionati che si sfidano a completare i titoli più celebri nel minor tempo possibile.

Tra i tanti che si stanno cimentando in questa gara c'è chi, come lo youtuber Mae, riferisce di aver bruciato tutti sul tempo raggiungendo i titoli di coda in soli dieci minuti! Il creatore di contenuti spiega di essere riuscito a raggiungere questo incredibile risultato 'rompendo' le regole del gioco con un incantesimo di Gale, il 'mago esplosivo' selezionabile all'inizio dell'avventura tra i personaggi preimpostati.

L'appassionato di speedrun ha dapprima aumentato la statistica di Forza al livello 17, per poi sfruttare a proprio vantaggio l'abilità di Salto Potenziato per balzare (letteralmente!) alla fine dell'avventura senza affrontare i nemici degli Atti della campagna principale. In calce alla notizia trovate il filmato che testimonia l'impresa di Mae (la cui visione è caldamente sconsigliata a chi sta ancora esplorando i Reami Dimenticati, o a chi intende farlo tra qualche settimana su PS5 e successivamente su Xbox Series X|S, per via dei pesanti spoiler sulla trama).

Come per le speedrun da record di Elden Ring e di altri kolossal tripla A, anche nel caso di Baldur's Gate 3 chi si sta dilettando in questo genere di sfide sta provando a forzare le regole del GDR fantasy di Larian sfruttando ogni minimo bug, glitch o 'discrepanza' nel gameplay pur di raggiungere i titoli di coda nel più breve tempo possibile. A proposito di bug, sapevate che Larian sta già lavorando alla prima grande Patch di Baldur's Gate 3?