Baldur's Gate 3: un giocatore condivide per sbaglio clip di nudo su Xbox e viene bannato

Il redditor Daddy-Vegas (gamertag Big Daddy LV su Xbox) è stato bannato da Microsoft per aver condiviso delle clip di Baldur's Gate 3 che ritraevano un personaggio nudo. Questa mossa è costata a Big Daddy LV un ban di 366 giorni dalla piattaforma.

Daddy-Vegas ha contattato l'assistenza per spiegare come in realtà le tre clip in questione dovessero restare private, il redditor voleva infatti condividere i video solamente con il fratello ma per errore li ha caricati sul Cloud. Risultati? Per Xbox, Big Daddy LV ha caricato clip di nudo e questo viola le linee guida della piattaforma, di conseguenza è scattato il ban per poco più di dodici mesi.

Le regole di servizio sono molto chiare e l'upload di clip contenenti nudità o altri elementi sconvenienti porta inequivocabilmente al ban immediato, senza alcun preavviso. Big Daddy LV sta cercando di parlare con l'assistenza Microsoft e spera che il servizio clienti possa comprendere la situazione, sbloccando così il suo profilo. Nelle prossime ore presumibilmente scopriremo come stanno davvero le cose e se Big Daddy LV riuscirà a tornare a giocare online o se dovrà attendere la scadenza del ban.

Baldur's Gate 3 è il gioco con più GOTY del 2023, il gioco di Larian si è rivelato un vero e proprio successo, avendo conquistato in pochi mesi milioni di giocatori e decine di premi.