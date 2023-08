Baldur's Gate 3: giocatori scioccati nel vedere il loro personaggio completamente nudo

È evidente che ai ragazzi di Larian Studios piace lasciare i videogiocatori sgomenti. Dopo aver sconvolto tutti con la scena di sesso con l'orso ancor prima di arrivare sul mercato, ora che ci è effettivamente giunto Baldur's Gate 3 sta sconvolgendo tutti con un editor del personaggio completamento privo di censure.

L'editor del personaggio è uno dei più grandi vanti della produzione: profondo, articolato e ricco di opzioni (com'è giusto che sia), lascia ai videogiocatori completa libertà nella creazione e nella personalizzazione del proprio alter ego digitale. La maggior parte della comunità, in ogni caso, non s'aspettava di trovare anche delle opzioni per i genitali, anch'essi personalizzabili nell'aspetto, oltre che liberamente selezionabili indipendentemente dal sesso e dalla razza.

È dunque molto semplice immaginare lo shock di coloro che, nel selezionare la voce "Nascondi vestiti", si sono ritrovati dinanzi un personaggio completamente nudo. Su Twitch è possibile imbattersi nelle reaction sgomente e/o divertite di numerosi streamer, tra cui Shroud, MissMikkaa, AnnieFuchsia, Etalyx e Sodapoppin. L'opzione per nascondere i vestiti è presente in numerosi editor, ma solitamente lascia i personaggi con la biancheria intima indosso. Non è il caso di Baldur's Gate 3, che invece non nasconde assolutamente nulla preferendo mostrare tutto alla luce del sole.

Dinanzi ai nudi integrali, molti streamer si sono affrettati rimettere i vestiti addosso ai propri personaggi, chiaramente spaventati dalla prospettiva di un ban. Come fa notare IGN USA, in ogni caso, Twitch lascia un buon margine di manovra sulla questione, permettendo il nudo integrale a patto che non sia il focus principale di una diretta. In questi casi è evidentemente ammesso, poiché tutti i contenuti video con nudità relativi all'editor di Baldur's Gate 3 sono ancora online.