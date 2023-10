Baldur's Gate 3: una giocatrice sfrutta tutti gli esplosivi raccolti contro il boss finale

Una giocatrice di Baldur's Gate 3, che su Reddit risponde al nickname di MissQueeney, ha conservato tutti gli esplosivi raccolti nel gioco e gli ha scagliati a pioggia contro il boss finale, con il risultato che tra le deflagrazioni a schermo si vedono unicamente numeri.

Il post condiviso in rete è contrassegnato come spoiler, ma la verità è che la sovrabbondanza di numeri a schermo non permette comunque di dedurre alcunché dall'immagine, se non l'incredibile devastazione prodotta sul boss finale con tutti gli esplosivi risparmiati sino a quel momento (in tema di scontri, scoprite le 5 battaglie più impegnative di Baldur's Gate 3).

A chi le chiede come ha fatto a realizzare una simile impresa, la giocatrice risponde di aver piazzato le cariche esplosive una alla volta tutto intorno al boss. Circondato il bersaglio, è stata avviata la detonazione:

"Li ho riposti tutti in un forziere separato per tutto il gioco [...], poi li ho messi tutti in una borsa già nel mio inventario. Mi sono avventurata da sola fino all'ultimo boss, che è stata la parte più difficile a causa delle regole sul sovraccarico. Devi volare perché non puoi usare le scale o saltare".

La giocatrice spiega poi di aver meticolosamente posizionato centinaia di barili, bombe, fuochi d'artificio ed esplosivi e di essere poi volata nell'angolo più lontano per scagliare una palla di fuoco. Una tecnica a dir poco esplosiva, non c'è che dire. Nel frattempo, Baldur's Gate 3 continua a evolversi con le novità dell'Hotfix 9.