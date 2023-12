Baldur's Gate 3 è il gioco con più GOTY del 2023, Zelda staccato: la classifica

Siamo nel pieno della stagione dei premi, visto che nei consueti resoconti di fine anno tutte le principali testate del mondo stanno eleggendoi migliori videogiochi del 2023 (noi inclusi, correte a votare gli Everyeye Awards 2023!). Non tutti si sono ancora espressi, ma il quadro che è venuto a delinearsi è già abbastanza chiaro.

Con ben 69 premi Game of the Year ricevuti, incluso il massimo riconoscimento ai Game Awards 2023, attualmente il titolo con più GOTY dell'anno è Baldur's Gate 3, capolavoro di Larian Studios che abbiamo osannato anche sulle nostre pagine. È vero che mancano all'appello ancora diverse testate, ma dubitiamo che il pur eccezionale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fermo a 31 GOTY ricevuti, possa ricucire lo svantaggio. In terza piazza siede comodamente Alan Wake 2 con 20 GOTY, il quale tiene ben a distanza tutti gli altri, il primo dei quali, Marvel's Spider-Man 2, ne ha collezionati appena due.

Classifica 2023 per numero di GOTY (aggiornata al 24 dicembre 2023)

Baldur's Gate III - 67 GOTY The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 31 Alan Wake II - 20 Marvel's Spider-Man 2 - 2 Sea of Stars - 2 A Space for The Unbound - 1 Diablo IV - 1 Disney Illusion Island - 1 Final Fantasy XVI - 1 Octopath Traveler 2 - 1 Shadow Gambit: The Cursed Crew - 1

