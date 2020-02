Baldur's Gate 3 è un gioco nextgen: Larian spiega perchè non arriverà su PS4 e Xbox One

In una delle tante interviste concesse alla stampa di settore a margine dell'evento per il gameplay reveal di Baldur's Gate 3, i vertici dei Larian Studios hanno confermato la natura nextgen del loro attesissimo GDR a turni.

Dopo aver riferito di non avere alcun piano per portare Baldur's Gate 3 su console, il produttore esecutivo David Walgrave ha rimarcato il concetto e spiegato ai microfoni di Eurogamer.net che "non credo davvero che le console di questa generazione siano in grado di farlo girare. Il fatto è che abbiamo apportato molti miglioramenti di natura tecnica e ci sono stati un sacco di aggiornamenti al nostro motore grafico, quindi non se sarebbe davvero possibile o auspicabile far funzionare il gioco su quei sistemi".

L'intenzione dei dirigenti dei Larian Studios è perciò quella di rimanere fedeli alla propria visione nextgen e, quindi, di non sacrificare alcun aspetto grafico, tecnologico o ludico di Baldur's Gate 3 per favorirne una trasposizione sulle attuali console. Lo stesso Walgrave, infatti, sottolinea come "forse potremmo riuscire a farlo girare sulle console attuali, ma poi dovremmo ridurne pesantemente le texture e tutte quelle cose che lo rendono così bello".

Considerando l'ottimo lavoro svolto da Larian con le versioni PS4, Xbox One e con la trasposizione per Nintendo Switch di Divinity Original Sin 2, dietro alle parole di Walgrave potrebbe celarsi la volontà di portare Baldur's Gate 3 su PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021, al termine della fase in Accesso Anticipato che avrà inizio a fine 2020 su PC.