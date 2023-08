Baldur's Gate 3: aspettando la recensione, ci giochiamo oggi su Twitch dalle 16:00

Nonostante l'assenza di preload per i 122 GB di Baldur's Gate 3 sia destinata ad allungare un poco i tempi di attesa degli appassionati, è infine giunto il momento del tanto atteso lancio del GDR di Larian Studios.

Con i Reami Dimenticati pronti a spalancare le proprie porte al mondo intero, la redazione vi invita a unirvi al party di Everyeye, per un'avventura che prenderà il via nella giornata di oggi, giovedì 3 agosto. A partire dalle ore 16:00 in punto, vi attendiamo sul canale Twitch di Everyeye per una full immersion di Baldur's Gate 3 in live, per iniziare ancora una volta un epico viaggio lungo la Costa della Spada.

La storia della saga di Baldur's Gate è pronta ad accogliere un terzo e attesissimo capitolo principale, che segna il passaggio di testimone dagli autori di BioWare agli sviluppatori di Larian Studios. Già creatori di Pillars of Eternity, questi ultimi hanno trascorso gli ultimi anni a infondere nuova vita nei reami di Faerun, per un ritorno in grande stile dell'immaginario videoludico ispirato a Dungeons & Dragons.



In attesa della recensione di Baldurs' Gate 3, vi invitiamo dunque a celebrare questo momento storico per gli amanti dei GDR di stampo fantasy in nostra compagnia, raggiungendoci quest'oggi alle 16:00 sul canale Twitch di Everyeye. Come sempre, vi ricordiamo che per interagire in diretta con la redazione è sufficiente iscriversi al canale, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore.