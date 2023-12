Baldur's Gate 3 è il GOTY per GameSpot, aspettando i Game Awards 2023

Larian Studios si toglie un'altra grande soddisfazione: dopo che Baldur's Gate 3 è stato eletto GOTY 2023 ai Golden Joystick Awards, anche per la famosa testata GameSpot l'acclamato RPG è degno di essere considerato Gioco dell'Anno.

La redazione ha spiegato in un ampio articolo i motivi per cui ha scelto il terzo capitolo di Baldur's Gate come miglior titolo di tutto il 2023, spiegando che "Baldur's Gate 3 funziona così bene in quanto Larian Studios ha usato con intelligenza ogni aspetto del gioco per applicare la creatività del giocatore alla narrativa stabilita, trasmettendo la sensazione che ogni singola opzione sia praticabile e corretta". GameSpot elogia non solo la scrittura della trama ma anche il doppiaggio, l'IA nemica e il modo in cui il gioco spinge sempre gli utenti a sperimentare idee e soluzioni differenti per superare un ostacolo o un combattimento ostico.

"Il gioco è semplicemente geniale. Larian Studios ha stabilito un nuovo punto di riferimento per tutto ciò che gli sviluppatori possono realizzare in un RPG single player, e non sarebbe una sorpresa se più studi provassero ad emulare quanto fatto da Baldur's Gate 3 in termini di narrativa basata su scelte", prosegue GameSpot che conclude evidenziando quello che ritiene il più grande merito dell'opera: "Ogni volta che ti chiedi se puoi fare qualcosa, c'è una grande possibilità che sì, puoi effettivamente farla".

Cresce a questo punto l'attesa per i The Game Awards 2023, dove Baldur's Gate 3 punta ad essere uno dei suoi protagonisti principali: ricordiamo infatti che l'RPG di Larian Studios è tra i candidati al GOTY per i The Game Awards 2023: sarà lui a vincere?