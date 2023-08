Baldur's Gate 3, grafica e prestazioni secondo DF: 'Sia da esempio per tutti'

Con gli studi Larian impegnati a lanciare l'Hotfix 3 di Baldur's Gate 3 e a sviluppare la prima Major Patch, il team di Digital Foundry ha ultimato le analisi sulla componente grafica e sulle prestazioni della colossale esperienza ruolistica appena lanciata in versione 1.0 dalla software house belga.

Dalle colonne di Eurogamer.net, l'affermato collettivo di giornalisti 'tech enthusiast' non nasconde il proprio entusiasmo per Baldur's Gate 3 e riassume il proprio giudizio sulle performance del GDR ritenendo che tutti gli sviluppatori di videogiochi ad alto budget dovrebbero prendere esempio da Larian.

Per il team di DF, gli sviluppatori dei titoli AAA lanciati in questi mesi su PC (ma non solo) "dovrebbero vergornarsi nel paragonare il proprio lavoro a quello degli studi Larian, considerando l'incredibile qualità tecnica di BG3". Nel video approfondimento che accompagna lo speciale a firma di Alex Battaglia, gli esperti di Digital Foundry riflettono sullo straordinario impegno profuso dagli sviluppatori europei nel garantire un livello di ottimizzazione eccezionalmente elevato (specie considerando la vastità del mondo di gioco e la complessità del gameplay) e il supporto a un'ampia rosa di configurazioni hardware.

Come rimarcato dai ragazzi di DF, gli studi Larian hanno saputo spingere al limite molte delle tecnologie grafiche che hanno fatto la fortuna delle console della passata generazione, una scelta che ha ripagato in termini puramente prestazionali e di rifinitura del codice. Le uniche pecche ravvisate da Digital Foundry sono quelle rappresentate dagli sporadici cali di framerate, i problemi emersi nella gestione del DLSS e il mancato supporto dell'upscaler FSR 2 al lancio.

Nel lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate il resoconto completo della nostra lunga prova di Baldur's Gate 3 prima della recensione.