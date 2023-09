Baldur's Gate 3, guida alle classi: quale scegliere e come cambiarla

Se vi state avvicinando a Baldur's Gate 3 e non siete esperti di giochi di ruolo, potrebbe essere complicato scegliere la classe adatta nelle fasi iniziali della vostra avventura nel titolo Larian Studios. A tal proposito, vi proponiamo una descrizione per ciascuna delle classi selezionabili, così da potervi aiutare in questa difficile scelta.

Prima di iniziare con l'elenco delle classi, vi ricordiamo che in Baldur's Gate 3 è disponibile anche la particolare opzione Origine, tramite la quale i giocatori possono letteralmente bypassare la fase di creazione del personaggio e selezionare degli eroi già costruiti ad hoc dagli sviluppatori, così da godersi il titolo senza pensare troppo a come realizzare il protagonista dal punto di vista estetico e funzionale.

Barbaro

Si tratta della classe perfetta per chi vuole impersonare un guerriero feroce che fa dell'uso di armi corpo a corpo il suo principale modo per eliminare i nemici. Una delle più importanti abilità del Barbaro prende il nome di Ira, che consiste in un buff temporaneo a danni e difesa grazie ad una sorta di frenesia da combattimento. Seguono la stessa filosofia anche le sottoclassi, grazie alle quali il Barbaro può diventare ancora più feroce. Berserker migliora l'offensiva e sblocca la possibilità di lanciare oggetti, Cuore Selvaggio rende il Barbaro ancora più animalesco e rabbioso ed infine troviamo Magia Selvaggia, che quando Ira è attiva permette di attivare l'effetto di incantesimi casuali.

Guerriero

Quella del Guerriero è una classe molto semplice, poiché si tratta di un personaggio senza doti particolari che brandisce buona parte delle armi bianche e può indossare tutti i tipi di armatura. In base a come si evolve la build, il Guerriero può trasformarsi in un tank per assorbire i danni, in un mago (Cavaliere di Eldritch) o in un agguerrito combattente specializzato nell'infliggere danni (Campione).

Monaco

Se il vostro desiderio è quello di controllare un personaggio che si muove agilmente nel campo di battaglia e colpisce duramente i nemici tramite l'uso delle arti marziali, allora non potete che scegliere il Monaco. Con la sua abilità Raffica di Colpi e gli attacchi Ki, questo guerriero riesce sia a danneggiare i bersagli che a schivarne i colpi. Le sue sottoclassi sono Via dei Quattro Elementi, Via della Mano Aperta e Via dell’Ombra, grazie alle quali è possibile aggiungere alla build un tocco di magia o persino rendere il personaggio abile nelle azioni furtive.

Paladino

Come il Guerriero, anche il Paladino è perfettamente in grado di utilizzare con grande abilità un'ampia gamma di armi corpo a corpo ed armature. A differenza dell'altro combattente, però, è vincolato ad un sacro giuramento che gli impedisce di avere una cattiva condotta. Oltre alle doti da combattente, il Paladino è anche un ottimo personaggio di supporto, poiché è in grado di curare gli alleati e fornirgli aiuto in battaglia. Senza contare le sottoclassi Giuramento degli Antichi, Giuramento di Devozione e Giuramento di Vendetta, i Paladini possono anche spezzare il giuramento e provare ad intraprendere una strada oscura.

Ladro

Chi predilige la furtività e vuole agire nell'ombra, adorerà la classe del Ladro. La sua statistica più importante è la Destrezza, grazie alla quale può muoversi nel campo di battaglia senza attirare l'attenzione e sgattaiolare alle spalle del bersaglio per infliggergli un potente colpo critico. Oltre alla sottoclasse Assassino, che permette di specializzarsi nelle eliminazioni furtive, è possibile anche acquisire doti magiche con il Mistificatore Arcano oppure ottenere un'azione extra in ogni turno con Furfante.

Ranger

Abile nel combattimento con gli archi e con le spade, il Ranger ha un profondo legame con la natura e può ottenere abilità esclusive in base alla preda preferita e al territorio primario, entrambe scelte che vanno prese in fase di creazione del personaggio. Anche in questo caso le sottoclassi consentono di prendere strade diverse e tra le scelte disponibili troviamo Signore delle Bestie, Cacciatore e Uccisore di Mostri.

Bardo

Si tratta dell'artista del gruppo, specializzato nel fornire supporto ai membri del party con incantesimi che ispirano i personaggi e ne migliorano le abilità di combattimento. Il Bardo è anche molto abile nell'arte oratoria ed averne uno a disposizione può consentire di risolvere situazioni spinose senza ricorrere alla violenza. Le sottoclassi del Bardo sono Collegio della Sapienza, del Valore e delle Lame, le quali permettono di scegliere se potenziare le abilità di supporto o sbloccare qualche opzione per renderlo più efficiente nel combattimento.

Chierico

Questo personaggio è molto abile negli incantesimi di cura ed offensivi, ma a decretare quali siano i suoi punti di forza è la divinità alla quale è devoto, che si seleziona in fase di creazione del personaggio. In base alla divinità e alla sottoclasse - come Domini - il Chierico può trasformarsi in un healer che agisce in lontananza oppure un guerriero pesante che cura gli alleati direttamente sul campo.

Druido

In perfetta sintonia con la natura e con il mondo animale, questi guerrieri non sono solo abili nel fornire supporto al party, ma sono anche in grado di trasformarsi in animali. Sarà il giocatore a decidere se il Druido dovrà specializzarsi nelle trasformazioni con la sottoclasse Circolo della Luna, se potenziare gli incantesimi d'attacco e difesa con il Circolo della Terra o se puntare a qualcosa di più esuberante con il Circolo delle Spore, una sottoclasse basata sui funghi.

Mago

Al netto delle pesanti limitazioni nell'uso di armature e armi corpo a corpo, i personaggi che appartengono a questa classe non hanno rivali quando si tratta di utilizzare incantesimi. Basando tutto sull'attributo Intelligenza, i Maghi possono eseguire incantesimi d'attacco incredibilmente potenti e apprendere magie ancora più efficaci tramite le specializzazioni.

Warlock

Il potere del Warlock deriva da un patto che lo vincola ad un patrono onnipotente. In cambio della lealtà, queste entità forniscono ai personaggi appartenenti a questa classe la possibilità di eseguire incantesimi di tutti i tipi: da quelli offensivi a quelli debilitanti, passando per quelli di supporto. Il Warlock vanta anche un certo carisma che gli consente di risultare utile nelle interazioni sociali. In fase di creazione del personaggio dovrete scegliere se giurare fedeltà ad un Immondo, ad un Grande Antico o ad un Fey: da questa scelta verrà influenzato il funzionamento di alcuni incantesimi.

Stregone

Personaggi le cui abilità derivano da un dono o da una discendenza, gli Stregoni possono creare incantesimi personalizzati tramite la Metamagia. Oltre a farsi valere in combattimento, gli Stregoni hanno un innato fascino dovuto all'elevato valore del Carisma, motivo per cui possono facilmente persuadere l'interlocutore in un confronto verbale. Le sottoclassi dello Stregone sono Stregoneria della Tempesta, Magia Selvaggia e Discendenza Draconica, tramite le quali si può decidere se infondere gli incantesimi con tempeste, caos o il potere dei draghi.

Come cambiare classe in BG3

Se avete già iniziato a giocare a Baldur's Gate 3 e, magari leggendo proprio le descrizioni proposte sopra, vi siete resi conto che la scelta che avete fatto non è la più azzeccata, sappiate che è possibile modificare la classe del personaggio in corso d'opera. Tale opzione viene sbloccata in seguito al completamento della quest intitolata 'Esplora le Rovine', che viene proposta al giocatore proprio all'inizio dell'avventura. Portata a termine la missione, potrete interagire con un lich chiamato l'Avvizzito, che starà all'accampamento e svolgerà la funzione di respec. In parole povere, potrete dare al personaggio in questione una somma di denaro e, in cambio, potrete spendere nuovamente tutti i punti abilità.

