Baldur's Gate 3: Hasbro ha guadagnato $90 milioni dal lancio del GDR

Nel mentre Baldur's Gate 3 continua ad evolversi con le novità della patch 6, scopriamo nuovi dettagli sulle performance sul mercato del ruolistico di Larian Studios, eletto miglior gioco dell'anno in occasione dei The Game Awards 2023.

Secondo un nuovo report di Bloomberg, Baldur's Gate 3 ha fruttato nelle casse di Hasbro circa 90 milioni di dollari tramite la concessione della licenza di Dungeons & Dragons concessa agli sviluppatori di Larian.

"Mentre ci avviamo nel 2024, nella prima metà dell'anno, si vedrà ancora la coda di Baldur's Gate 3", ha detto l'amministratore delegato di Hasbro Chris Cocks in una chiamata con gli analisti, lasciando intendere di essere certo che le vendite del GDR continueranno a regalare soddisfazioni ad Hasbro, sussidiaria di Wizards of the Coast. Secondo Chris Cocks, in ogni caso, le prestazioni sono inevitabilmente destinate a calare rispetto al terzo e quarto trimestre dello scorso anno.

All'inizio di questa settimana, Baldur's Gate 3 ha raggiunto 500.000 recensioni sul marketplace di Steam, e si fregia al momento di una media recensioni "estremamente positiva". Il GDR di Larian si è imposto come il gioco venduto a prezzo pieno di maggior successo del 2023 su Steam.

