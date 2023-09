Baldur's Gate 3, è già tempo dell'hotfix 6: migliorie per i dialoghi e non solo

Lo scorso 5 settembre l'hotfix 5 ha sistemato la romance con Minthara in Baldur's Gate 3, ma Larian Studios continua a lavorare senza sosta per perfezionare ulteriormente il suo già immenso gioco di ruolo. Gli sviluppatori pubblicano infatti l'hotfix 6, che apporta una nuova serie di migliorie.

Rispetto al precedente hotfix molto più sostanzioso, questo nuovo aggiornamento si presenta in verità piuttosto piccolo e volto giusto a limare alcune imperfezioni minori, ma comunque potenzialmente fastidiose. L'update per PC e PlayStation 5 risolve in particolare piccoli inconvenienti relativi ai dialoghi: viene infatti risolto un problema che impediva occasionalmente di avviare nuove conversazioni con gli NPC, così come un altro bug che faceva comparire artefatti visivi durante un'interazione ad Underdark.

Dialoghi a parte, l'hotfix 6 sistema anche un problema che non faceva comparire al momento corretto dei tutorial in-game sull'interfaccia del controller. Per il resto non ci sono ulteriori aggiustamenti, ma non è da escludere che Larian Studios stia già lavorando ad ulteriori hotfix anche più corposi in arrivo nelle prossime settimane.

In generale l'azienda ha già in cantiere tante importanti novità per la sua opera volte ad arricchire ancora di più l'esperienza di gioco complessiva: Larian ha già confermato ad esempio che il cross-play arriverà in Baldur's Gate 3, anche se per il momento una data precisa è ancora avvolta nel mistero.