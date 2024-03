Baldur's Gate 3: nuovo hotfix su PC e PS5, a breve anche su Xbox Series X|S

Larian Studios ha pubblicato un nuovo hotfix per Baldur's Gate 3, tramite cui lo studio belga ha apportato una lunga serie di accorgimenti tecnici per migliorare la stabilità dell'esperienza di gioco e correggere i bug segnalati dai giocatori.

Come specificato all'interno del changelog, l'hotfix 21 è attualmente disponibile per il download per gli utenti PC, PlayStation 5 e Mac. I possessori della versione Xbox Series X|S dovranno invece attendere ancora qualche giorno. Larian ha spiegato di aver trovato un bug di arresto anomalo esclusivo per la piattaforma, quindi si sta prendendo il tempo per indagare e risolvere il problema. Nel frattempo, è importante tenere a mente che il coss-save non funzionerà con i salvataggi provenienti da piattaforme che sono già state aggiornate agli hotfix 20 o 21.

Le patch note pubblicate da Larian ci confermano che l'aggiornamento va a correggere svariati bug, a migliorare l'interfaccia utente e ad apportare alcuni accorgimenti al gameplay affinché l'esperienza risulti ancora più fluida e stabile. È stata inoltre ripristinata la possibilità di inviare oggetti a specifici compagni dell'accampamento anche mentre si è altrove, quindi sarete liberi di inviare tutti i vostri più oggetti pesanti a Karlach.

Larian Studios ha recentemente confermato che Baldur's Gate 3 arriverà in formato fisico su Xbox in quattro dischi.