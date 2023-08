Baldur's Gate 3, l'impresa folle di un fan: ha ucciso tutti gli NPC dell'Atto 1

Uno dei punti di forza di Baldur's Gate 3 è proprio la possibilità di poterlo giocare come meglio si crede. Un appassionato ha deciso di sfruttare tale libertà per dedicarsi ad un'impresa folle che ha poi condiviso con gli altri giocatori sui social.

Caufenkamp, questo è il nome dell'utente Reddit che ha condiviso i risultati del suo duro lavoro, ha infatti deciso di procedere con l'eliminazione di ogni singolo personaggio non giocante che si può trovare in giro nell'Atto 1 del gioco di ruolo firmato Larian Studios. Ma non è finita qui, perché oltre a far fuori i poveri personaggi, questo fan ha anche deciso di radunarli tutti i una specie di fossa comune, per poi condividere le inquietanti immagini (le potete trovare in calce alla notizia).

Ovviamente un'impresa tanto folle non poteva che fare il giro dei social, dal momento che gli screenshot catturati da questo videogiocatore mostrano decine e decine di cadaveri nello stesso punto della mappa e la loro visione fa un certo effetto.

Come se non bastasse, l'utente lascia intendere che la sua crociata contro gli NPC sia tutt'altro che finita. Il nome del post, pubblicato qualche giorno fa, segnala che l'impresa può considerarsi compiuta per quel che concerne l'Atto 1, ma specifica anche che quelle nelle immagini sono le 'uccisioni fatte fino ad ora'. Insomma, con tutta probabilità vedremo quelle fosse riempirsi anche con i corpi dei personaggi delle successive fasi della campagna.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 arriverà su Xbox Series X|S entro la fine dell'anno grazie ad un particolare accordo fra Microsoft e Larian Studios.