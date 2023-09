Baldur's Gate 3 include una quest segreta di due ore, ma nessuno l'ha trovata

Ad ormai più di un mese dall'arrivo su PC e a qualche settimana dal debutto su PlayStation 5, sembrerebbe che Baldur's Gate 3 vanti ancora contenuti che non sono mai stati scoperti da nessun giocatore.

A svelare questo interessantissimo particolare è stato Neil Newbon, l'attore che ha prestato la voce all'affascinante Astarion. L'uomo, che si diletta a fare lo streamer su Twtich, ha parlato nel corso di una live di un contenuto che gli utenti in possesso del gioco di ruolo Larian Studios non hanno mai trovato. Pur non essendo sceso nel dettaglio per non rovinare la sorpresa ai fan che vogliono scoprirlo da soli, il doppiatore che rivelato che nel gioco è presente una quest segreta la cui durata ammonta a circa due ore. Per poter attivare questo contenuto, però, bisogna pensare fuori dagli schemi e nessuno è riuscito fino ad oggi in questa particolare impresa.

Ora che la notizia si sta diffondendo, non è da escludere che i giocatori si impegneranno alla ricerca di questa missione. Probabilmente ci sarà anche qualche furbetto che sfrutterà il datamining per acquisire ulteriori informazioni e comprendere come giocare la quest segreta.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la patch 3 di Baldur's Gate 3 arriverà più tardi del previsto.