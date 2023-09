Baldur's Gate 3 incoronato da Metacritic: è il miglior gioco PS5 di sempre

Dopo aver sbalordito l'utenza PC, Baldur's Gate 3 è sbarcato anche su console PlayStation 5, in attesa di fare il suo debutto anche su Xbox Series X|S entro il 2023, stando alle promesse di Larian Studios.

Le prime recensioni di Baldur's Gate 3 in versione PlayStation 5 hanno immediatamente incoronato il ruolistico basato su Dungeon and Dragons come il miglior titolo sinora pubblicato sull'ammiraglia di Sony, superando anche titoli blasonati come Elden Ring (96), The Witcher 3 Complete Edition (94) e God of War Ragnarok (94). Si tratta ancora di un numero limitato di valutazioni, ma tante sono sufficienti a darci conferma della bontà dell'esperienza proposta da Larian e della qualità del porting per PS5. Di seguito vi riportiamo le prime valutazioni della stampa internazionali su Baldur's Gate 3 per PlayStation 5.

Press Start Australia - 100

Push Square - 100

PC Games - 100

Areajugones - 99

Vandal - 96

Jeuxvideo.com - 95

Hobby Consolas - 94

GamePro Germany - 92

In attesa delle recensioni che arriveranno nelle prossime ore, si tratta di un risultato assolutamente entusiasmante per Larian Studios, e per tutti gli amanti del genere ruolistico. Lo studio di sviluppo ha recentemente discusso del futuro del suo titolo, affrontando temi come DLC e level cap.

Per ulteriori approfondimenti su questa prima edizione console del GDR di Larian, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5.