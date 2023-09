Baldur's Gate 3: un infernale cosplay di una Tiefling da Jannet

A poco più di un mese dal rilascio ufficiale su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Baldur's Gate 3 guadagna la nomea di GDR magnifico e senza pari. Il titolo di Larian Studios ha infatti ottenuto un successo pazzesco, quasi guadagnando perfect score e ottenendo il pieno consenso della community di appassionati.

Questo successo sembra essere solo l'inizio per Baldur's Gate 3, con Larian Studios che promette un supporto continuo con update, DLC e tante altre novità in preparazione. La patch 2.0 è dietro l'angolo per Baldur's Gate 3 e l'utenza già non vede l'ora di scoprire quel che la software house ha preparato. L'attenzione, però, questa volta viene spostata sulla cosplayer Jannet.

Mentre Larian si gode il successo di Baldur's Gate 3 rilasciando un corto animato, alcuni giocatori saranno ancora impegnati con la creazione del proprio eroe. Tra le 11 diverse razze disponibili nel creator, quella che ha rubato il cuore della celebre artista è quella dei Tiefling.

I Tiefling sono discendenti dei diavoli dei nove inferi, costantemente considerati come sospetti a Faerun. Le loro abilità arcane, tuttavia, li rendono dei perfetti sopravvissuti naturali. I Tiefling sono costituiti da tre sottorazze, quella degli Asmodeus, dei Mephistopheles e degli Zariel. La prima tra questa è strettamente connessa con il Nessus, il livello più profondo nei nove inferi. A causa di ciò, gli appartenenti a questa categoria hanno ereditato la capacità di manipolare il fuoco e l'oscurità. I Mephistopheles sono discendenti dell'Arcidiavolo Mefistofele, affini con la magia arcana, mentre gli Zariel sono dotati di forza eccezionale e della capacità di emettere fiamamate. In questo cosplay femminile di una Tiefling da Baldur's Gate 3 possiamo ammirare da vicino le sembianze di questa razza.