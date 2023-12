Baldur's Gate 3 ha ancora un'infinità di segreti: Larian sfida i fan a scoprirli

Gli esploratori dei Reami Dimenticati sanno già che Baldur's Gate 3 è un capolavoro pieno di segreti: dalle colonne di Inverse, il Narrative Designer degli studi Larian, Lawrence Schick, conferma la presenza di tantissimi easter egg e misteri che attendono ancora di essere scoperti dai giocatori del kolossal CRPG.

"Gran parte del gioco è una concatenazione di variabili improbabili", sostiene l'esponente della software house belga prima di solleticare la curiosità degli appassionati di Baldur's Gate 3 sostenendo come "ci sono cose che le persone scopriranno, noi compresi, grazie al modo in cui è stato costruito il gioco, e questo grazie alle infinite combinazioni possibili tra livelli, sinergie ed elementi interattivi che reagiscono dinamicamente nell'intero contesto".

Per il Narrative Designer di Baldur's Gate 3, quindi, "ci sono infiniti segreti da scoprire, ai giocatori serviranno anni per girare ogni pietra e vedere che cosa c'è sotto. D'altronde, il team che si è occupato della componente narrativa e della lore di Baldur's Gate 3 è composto da centinaia di autori, ciascuno dei quali ha contribuito in maniera determinante alla storia aggiungendo elementi alla trama e al gameplay".

E voi, cosa ne pensate al riguardo?