Baldur's Gate 3 è solo l'inizio? Tra DLC e level cap, parla Larian!

Accanto alla gradita conferma del prossimo arrivo del cross-play in Baldur's Gate III, dal team di Larian Studios arrivano ulteriori dichiarazioni su quello che potrebbe essere il futuro della saga GDR.

Nel corso di una ricchissima intervista - che trovate in versione integrale in apertura di news -, Swen Vincke, fondatore della software house, ha infatti risposto ad alcune interessanti domande. Tra gli argomenti affrontati, trovano spazio anche alcune considerazioni relative al level cap proposto da Baldur's Gate III. Come noto, gli avventurieri dei Reami Dimenticati non possono progredire oltre al livello 12. Superato quest'ultimo, infatti, le regole di D&D mettono a disposizione dei giocatori poteri devastanti e incantesimi in grado di stravolgere il mondo di gioco: una circostanza che il team belga non ha voluto affrontare all'interno del suo nuovo GDR.



"Sarebbe possibile realizzare un gioco con personaggi di livello compreso tra 12 e 20, - ha commentato Swen Vincke - ma si tratterebbe di un gioco completamente diverso". L'approccio in termini di game design dovrebbe variare notevolmente rispetto a quanto proposto da Baldur's Gate III, con ambientazioni totalmente differenti, così come un range alternativo di protagonisti e antagonisti. "Non è qualcosa di impossibile, - ha chiarito l'autore - ma sicuramente sarebbe molto diverso".



La riflessione sul level cap proposto dal gioco si è inevitabilmente intrecciata con la possibilità di vedere o meno annunciati dei DLC di Baldur's Gate III. Un'eventualità sulla quale finora Larian non ha voluto esporsi eccessivamente, ma che non viene categoricamente esclusa da Swen Vincke. Nel corso dell'intervista, il director ha infatti sottolineato che una espansione non dovrebbe necessariamente collocarsi narrativamente al termine dell'avventura. "Ci sono molte altre possibilità", ha anzi osservato il fondatore di Larian Studios. Pur non trattandosi ovviamente di una conferma, queste parole lasciano se non altro sperare gli appassionati della serie.