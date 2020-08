Baldur's Gate 3 sarà in italiano? Non al lancio dell'Early Access, conferma Larian

Dopo aver svelato i requisiti di sistema dell'Early Access di Baldur's Gate 3, gli studi Larian spiegano che, purtroppo, l'italiano non rientrerà nella rosa di lingue supportate al lancio del loro atteso kolossal ruolistico.

Interagendo con la community attraverso il proprio forum ufficiale, i rappresentanti della software house belga che ha dato forma alla serie di Divinity Original Sin hanno specificato che "purtroppo l'italiano non sarà presente nelle lingue disponibili inizialmente. Potrebbero esserci ulteriori localizzazioni che saranno aggiunte dopo l'uscita (in riferimento all'apertura della fase Early Access, ndr). Mentre il testo è in fase di scrittura e revisione, con quasi 46.000 linee di dialogo pianificate, ci sono dei limiti nel numero di traduzioni che possiamo gestire allo stesso tempo".

Con la conferma dell'assenza dell'italiano tra le lingue supportate per il lancio a fine settembre dell'Early Access di Baldur's Gate 3 su PC e Google Stadia, allo stato attuale non sappiamo se la localizzazione italiana rientri o meno nei piani dei Larian Studios. Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni in tal senso, non ci resta che sperare (e supportare) ogni iniziativa fanmade come quella portata avanti dal T.I.G.E.R. Team con la traduzione in italiano di Divinity Original Sin 2, un progetto a dir poco encomiabile che ha richiesto moltissimo impegno da parte di chi vi ha preso parte.