Baldur's Gate 3, Larian ammette: volevamo evitare di scontrarci con Starfield

Tra i giochi più importanti pubblicati nel 2023 ci sono senza dubbio Baldur's Gate 3, peraltro vincitore del Game of the Year ai TGA, e Starfield, la prima nuova IP prodotta da Bethesda negli ultimi 20 anni.

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di GamesIndustry.biz, Larian ha ammesso di aver programmato il lancio di Baldur's Gate 3 (arrivato su PC anticipando Starfield e giunto in seguito anche su console) in modo da evitare uno scontro diretto con l'RPG di Bethesda. Nonostante i timori nutriti dallo studio belga, è evidente a alla fine, è evidente a tutti il successo straripante che ha ottenuto il titolo ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons.

"Ho molto rispetto per Bethesda... Se sei in mare e passa una barca più grande, la regola è che ti fai da parte per lasciarla passare: loro erano la barca più grande Ci siamo defilati per [Bethesda], ma volevamo comunque che il mondo prestasse attenzione anche a noi", ha detto il CEO Sam Vincke.

Pur riconoscendo che Starfield e Baldur's Gate 3 sono alla fine dei conti giochi molto diversi, il team di Larian voleva assicurarsi che certi aspetti del suo gioco fossero messi in evidenza per distinguerlo dal titolo di Bethesda nella mente dei giocatori. "Avevamo molte permutazioni narrative, quindi volevamo mostrare che il gioco era molto incentrato sull'identità e come quell'identità [si riflette] nel gioco. Avevamo anche un gioco molto più cinematografico. Il gameplay immersivo era simile a quelle che erano le nostre ambizioni. Penso che questi tre fossero sicuramente i punti salienti di ciò su cui volevamo concentrarci".

Come sapete, Larian non svilupperà più la serie di Baldur's Gate, e non sappiamo al momento a cosa si dedicherà lo studio.

