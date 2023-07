Baldur's Gate 3: Larian ha assunto dei professionisti per le scene di sesso

L'Intimacy Coordinator, o coordinatore dell'intimità, è una figura professionale principalmente americana che sul set di un film o di un'opera teatrale ha il compito di assicurarsi che gli attori siano a proprio agio. Larian ne ha assunti alcuni per assicurare la fedeltà alle scene di sesso in Baldur's Gate 3.

L'obiettivo, in particolare, è limare l'accuratezza dei movimenti nel motion-capture durante la registrazione delle scene a carattere sessuale. A rivelarlo in una recente intervista alla BBC è stato uno degli attori coinvolti, che ha spiegato come i coordinatori dell'intimità aiutino gli attori a sentirsi più tranquilli e a proprio agio.

Lo sviluppatore di Baldur's Gate 3, Larian, ha riferito alla BBC di essere probabilmente tra i primi studi a utilizzare i coordinatori dell'intimità durante i lavori a un videogioco completamente renderizzato e si auspica che in futuro altri studi seguano il suo esempio.

Viene immediatamente da pensare alla controversa romance fra il Druido e l'orso, che ha fatto aggiudicare il ban su TikTok alla software house, ma indubbiamente si apprezza la ricerca di fedeltà nei movimenti e il desiderio di mettere gli attori in condizioni di lavorare al meglio anche durante le riprese più delicate.

In ogni caso, in Baldur's Gate 3 c'è molto da vedere e il gioco promette un ampio ventaglio di contenuti e di possibilità per il giocatore, le cui scelte influenzeranno il corso dell'avventura.