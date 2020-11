Baldur's Gate 3: Larian avverte, i salvataggi saranno incompatibili con la patch in arrivo

L'accesso anticipato di Baldur's Gate 3 è iniziato ormai da circa due mesi e Larian Studios è al lavoro per completare il gioco, attualmente in una fase embrionale. L'ultima nota ufficiale dello studio ha avvertito i giocatori che con l'arrivo della prossima patch i vecchi salvataggi non saranno più compatibili.

Sin dall'esordio di Baldur's Gate 3 in early access i ragazzi di Larian avevano avvertito che una volta pronta la versione completa del gioco i salvataggi accumulati fino a quel momento sarebbero stati resi inutilizzabili. Tuttavia ora lo studio è arrivato al primo bivio decisivo dello sviluppo: "La Patch 3 [...] è proprio dietro l'angolo e con essa arriveranno i primi cambiamenti che influenzano la storia. Sfortunatamente questo significa che la Patch 3 introdurrà la prima incompatibilità di salvataggio, passando alla nuova versione".

Questo significa che tutti i progressi accumulati dai giocatori fino a questo momento saranno incompatibili con la nuova versione del gioco. Larian Studios ha tuttavia offerto una scappatoia ai fan: nel menù di gioco sarà infatti possibile selezionare la versione del gioco con la quale avviare la propria run, che coesisterà parallelamente alla Patch 3. In questo modo sarà possibile giocare con i propri salvataggi o avviare una partita nuova.

Questa soluzione sarà accessibile solo attraverso Steam, i giocatori di Google Stadia dovranno quindi ricominciare dall'inizio. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale sull'Early Access di Baldur's Gate 3.