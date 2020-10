Baldur's Gate 3, Larian delusa dai giocatori: i personaggi sono troppo noiosi

Larian Games vi osserva. Mediante i sistemi di analisi implementati nell'Early Access di Baldur's Gate 3, può monitorare le azioni dei videogiocatori al fine di migliorare il proprio titolo in vista dell'uscita definitiva. Trai vari aspetti che tiene sott'occhio figurano anche le scelte compiute in fase di creazione del personaggio.

A pochi giorni dal lancio dell'Accesso Anticipato gli sviluppatori sono rimasti incredibilmente delusi dalle noiosissime scelte dei videogiocatori. Per farci meglio comprendere la situazione, Larian ha creato un personaggio mettendo assieme le scelte più popolari compiute in questi giorni. Il risultato potete vederlo voi stessi in cima a questa notizia: sì, è un umano incredibilmente anonimo privo di tratti distintivi.

"Abbiamo preso le scelte più popolari compiute in fase di creazione del personaggio, e abbiamo ricreato questo. Credevamo che il nostro sistema di analisi non funzionasse. Abbiamo controllato. Funziona. Congratulazioni, avete creato il classico Vault Dweller. Che cavolo ragazzi! Vi abbiamo dato occhi demoniaci, corni e persino delle code. Siamo molto delusi, ci fate impazzire. Abbiamo lavorato duro sull'editor!".

Guardando il personaggio in alto, non ci sentiamo di dare torto a Larian! E voi, cosa avete combinato nell'editor del personaggio? Fateci vedere il vostro alter ego! Baldur's Gate 3, ricordiamo, è disponibile in Accesso Anticipato su PC e Google Stadia.