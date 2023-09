Baldur's Gate 3: Larian festeggia il successo del GDR con un corto animato

Nel mentre continua a lavorare per introdurre una modalità Foto, Larian, com'è giusto che sia, continua a godersi lo straripante successo di Baldur's Gate 3, rivelatosi un gioco di ruolo imperdibile per gli appassionati del genere.

Come parte delle festeggiamenti del successo di Baldur's Gate 3, Larian Studios ha pubblicato un corto originariamente realizzato dal canale YouTube Mashed, che collabora con i "migliori creatori in circolazione per offrire nuovissimi cartoni animati che ti faranno ridere, piangere e ridere ancora un po'". Si tratta di un collettivo che si concentra in particolar modo sulle parodie videoludiche, ed in questo caso il bersaglio prescelto corrisponde proprio a Baldur's Gate 3.

Il cortometraggio che potete gustarvi in apertura si diverte a rompere la quarta parete con un confronto tra le versioni in accesso anticipato di Shadowheart, Astarion, Gale e Karlach e le loro controparti che abbiamo imparato a conoscere nella build definitiva del GDR. Il filmato fa svolge sicuramente un ottimo lavoro nel catturare quell'atmosfera un po' stravagante che fa sicuramente parte del fascino unico di Baldur's Gate 3.

Già disponibile su PC e PlayStation 5, Baldur's Gate 3 arriverà anche su Xbox Series X|S entro il 2023, dopo l'intesa raggiunta tra il team di Larian e Phil Spencer di Microsoft.