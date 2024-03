Macché Baldur's Gate 3: Larian ha in mente un enorme GDR nextgen che 'lo farà impallidire'

Nel futuro di Larian non ci saranno espansioni o sequel di Baldur's Gate 3, ma ciò non significa che il prossimo progetto della software house belga non sarà altrettanto ambizioso. A ribadirlo è il boss del team Larian, Swen Vincke, nel corso di un'intervista destinata a far discutere la community.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di GameSpot, l'alto esponente della casa di sviluppo che ha fatto incetta di GOTY con Baldur's Gate 3 non nasconde la sua intenzione di realizzare "un grandissimo gioco di ruolo che farà impallidire qualsiasi altro GDR", ivi compreso il capolavoro ambientato nei Reami Dimenticati che ha visto la luce nei mesi scorsi su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ma non è tutto.

Sempre in base a quanto sostenuto da Vincke, il lancio del progetto in questione verrà preceduto da un ulteriore titolo sul quale, però, preferisce mantenere il più stretto riserbo. Tornando infine al grande gioco di ruolo che 'farà sembrare minuscolo' Baldur's Gate 3, il massimo esponente degli studi Larian sostiene che "non è stata ancora creata la tecnologia necessaria per svilupparlo. E francamente non so nemmeno se le specifiche della prossima generazione (di console e hardware PC gaming, ndr) comprenderanno quella tecnologia, ma spero davvero che ci si avvicineranno".

E voi, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Vincke? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra analisi di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5 tra comandi, hud, grafica, come gira e cosa cambia rispetto alla versione PC.

